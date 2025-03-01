شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع قانون العمل الجديد يجيز حماية العمالة غير المنتظمة وقت الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

أجاز مشروع قانون العمل الجديد الذي بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشته، بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها، أو لأسرهم، وذلك في الحالات والأحوال التي يحددها القرار.

ويهدف النص القانوني إلى توفير شبكة أمان اجتماعي تضمن للعاملين في القطاع غير المنتظم الحد الأدنى من المعيشة عند تعرضهم لفقدان الدخل بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم، مثل الكوارث الطبيعية أو الأوبئة أو الأزمات الاقتصادية الكبرى.

وتعزز المادة القانونية من الاستجابة السريعة للأزمات، حيث تمنح المرونة اللازمة لتقديم الدعم الفوري دون الحاجة إلى إجراءات بيروقراطية طويلة، كما تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن الاقتصادي، من خلال تقليل تأثير الأزمات على هذه الفئة مما يدعم الاستقرار المجتمعي ويحافظ على القوة العاملة المنتجة داخل الاقتصاد.