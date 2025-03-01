الخارجية الروسية: احتفاظ ترامب ونائبه بضبط النفس وعدم ضرب زيلنيسكي هو معجزة بعد أفعاله بالبيت الأبيض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - ذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخارجية الروسية ونائبه جي دي فانس أظهرا معجزات في ضبط النفس، و”لم يضربوا” فلاديمير زيلينسكي في اجتماع في البيت الأبيض بعد أن قال إن أوكرانيا تركت وحدها في عام 2022″.

وكتبت زاخاروفا في قناتها على تيليغرام: “أعتقد أن أكبر كذبة لزيلينسكي، من بين كل أكاذيبه هي التصريح الذي صدر في البيت الأبيض بأن نظام كييف في عام 2022 تُرك بمفرده دون دعم”.

وأكدت زاخاروفا على أن “الطريقة التي ضبط بها ترامب وفانس نفسيهما ولم يضربا هذا الحثالة هي معجزة التحمل”.

شهد المؤتمر الصحفي الذي جمع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزيلينسكي، اليوم الجمعة، مشادة غير مسبوقة.

واتهم ترامب زيلينسكي، بأنه “يخاطر بنشوب الحرب العالمية الثالثة”.

كما أشار ترامب لزيلينسكي بأنه “وضع نفسه في مأزق وأنه لا يملك أي أوراق مساومة”.

وهدد الرئيس الأمريكي زيلينسكي “إما يإبرام اتفاق أو ابتعاد أمريكا”.

وأخبر ترامب زيلينسكي، بأن “تصريحاته تفتقر بشدة إلى الاحترام”، وأكد أنه “ليس مصطفا مع أحد على حساب أحد، وكل ما يهمه هو أمريكا”.

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