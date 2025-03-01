شكرا لقرائتكم خبر عن طارق فهمي: يجب تحصين اتفاق غزة في مرحلته الثانية عند التطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك أهداف في المرحلة الأولى من اتفاق غزة كانت معلنة تم تنفيذها من قبل الطرفين حماس وإسرائيل، حيث أن حماس تحت ضغوطات معينة قبلت بالتعامل مع هذا الاتفاق، والحكومة الإسرائيلية قبلت بالانخراط مع حركة حماس في المفاوضات.

وأضاف فهمي، اليوم، خلال استضافته ببرنامج "ثم ماذا حدث"، من تقديم الإعلامي جمال عنايت، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن كل طرف كان يخاطب جمهوره، فحماس خاطبت جمهورها في عمليات التسليم وأكدت وجودها في الساحة السياسية في شو إعلامي كبير وهذا كان عنصر سلبي واختفت هذه المظاهر في المراحل الأخيرة، مؤكدًا أن حماس لديها هدف تقوله للرأي العام والجمهور الدولي أنها موجودة في الساحة وأنها تتفاوض وتوقع على تسليم مع الصليب الأحمر.

وأوضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أيضًا خاطب جمهوره، مؤكدًا أن الجمهور الإسرائيلي كان منقسم بين رافض ومؤيد، غضافة إلى وجود مهاترات من قبل الأحزاب الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن اتفاق غزة يجب أن يتم تحصينه في المرحلة الثانية إذا بدأنا بالفعل فيه.