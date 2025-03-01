شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد أمين شباب حماة الوطن: الملتقيات نافذة لفتح قنوات اتصال جديدة مع الشباب والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة نورهان العباسي، مساعد أمين شباب الجمهورية بحزب حماة الوطن، أهمية عقد ملتقيات الشباب باعتبارها نافذة لفتح قنوات اتصال جديدة مع الشباب؛ لتبادل الرؤى والأفكار بشأن مختلف القضايا، وزيادة الرعي المجتمعي لمواجهة كافات التحديات، موضحة أن تمكين المرأة والشباب وإشراكهم في صناعة القرار بات توجهاً استراتيجياً للدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك في تصريحات لها عقب مشاركتها في فعاليات الملتقى التنظيمي الشبابي الثالث والذي نظمه حزب حماة الوطن بمحافظة الإسكندرية ، تحت شعار "طلائع اليوم.. قادة الغد"، بمشاركة شباب من محافظات " الإسكندرية - البحيرة - مطروح - الغربية- الدقهلية - كفر الشيخ - القليوبية".

وخلال مشاركتها في ورشة تدريبية تحت اسم "حروب الجيل الرابع و تأثيرها على الأمن القومي" ضمن فعاليات الملتقى، أكدت "العباسي" أن وعي الشعب المصري هو الضمانة الأساسية لتجاوز الأزمات والتهديدات المحيطة، محذرة من أن احتلال العقول يعد بداية لطمس الهوية و زعزعة العقيدة.

وأعربت العباسي عن شكرها لكل قيادات حزب حماة الوطن وأعضاء هيئة مكتب أمانة الشباب المركزية على إيمانهم بقدرات الشباب وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة بفعاليات الملتقى. وأضافت أن مشاركتها بمنزلة "رد للجميل" على دعم الحزب لها وتمكينها لنقل خبرتها إلى الشباب الوطني الواعد.