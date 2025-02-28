السعودية تمنع بث صلاة التراويح

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: أعلنت المملكة العربية السعودية منع تصوير صلاة التروايح أو البث المباشر للصلاة أو الخطب الدعوية في المسجد عبر وسائل الإعلام، وفق ما أكد متحدث وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وقال المتحدث عبد الله العنزي إن تصوير صلاة التراويح ممنوع وذلك حماية لأفكار الناس وحماية أيضا للمنابر الدعوية، مشيرا إلى أن هناك لجانا مختصة بمراقبة المساجد.

وأشار العنزي في مقابلة مع قناة الإخبارية السعودية شبه الرسمية إلى إن المنع يطال التصوير أو البث المباشر بالهواتف المحمولة لصلاة التراويح والمحاضرات الدعوية، مبررا الخطوة بأنها تجنبا لنشر الأخطاء التي قد تحدث سواء عن جهل أو خطأ وتؤثر على الناس.

وفي 2021، أصدرت السلطات في المملكة قرارا يقضي بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية في المساجد والجوامع على رفع الأذان والإقامة فقط، وعدم تجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة ثُلث درجة الجهاز.

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد أصدر قراراً حصر بموجبه استخدام مكبّرات الصوت الخارجية في مساجد المملكة وجوامعها برفع الأذان والإقامة، ومنع استخدامها في كلّ ما عدا ذلك من خطب وتلاوة قرآن... كما أمر القرار بألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة ثلث الدرجة القصوى للجهاز.

وأعلنت السلطات في المملكة العربية السعودية أن السبت هو أول أيام شهر رمضان، وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" بأن "المحكمة العليا تُقرر أن يوم السبت الموافق 1 مارس 2025م، هو أول أيام شهر رمضان لهذا العام 1446هـ".