هل قام ترامب بطرد زيلينسكي من البيت الأبيض؟ (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: في حدث قد يكون الأول من نوعه في تاريخ السياسة والدبلوماسية العالمية، أفادت قناة "فوكس نيوز" الأميركية بأن الرئيس دونالد ترامب طلب من رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي المغادرة، إثر التلاسن الحاد بينهما في البيت الأبيض.

وقال ترامب "وفقاً لما نقلته سي إن إن" إن الرئيس الأوكراني لم يحترم أميركا في معقلها ورمزها الأكثر أهيمة، وهو "البيت الأبيض".

ونقلت القناة عن مسؤولين في البيت الأبيض أن زيلنسكي لم يغادر البيت الأبيض لأنه أراد ذلك "بل لأن ترامب طرده". كما أشارت صحيفة "بيلد" الألمانية إلى أن ترامب "طرد" زيلينسكي من البيت الأبيض.

وغادر زيلينسكي البيت الأبيض بعد إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا مع دونالد ترامب.

وذكرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن توقيع اتفاقية المعادن الأرضية النادرة بين واشنطن وكييف تم إلغاؤها بعد المشادة الكلامية بين ترامب وزيلينسكي.

يذكر أن لقطات أظهرت لحظة حدوث تلاسن بين ترامب ونائبه فانس مع زيلينسكي في البيت الأبيض وسط حالة ذهول بين الحاضرين.

وتحول المؤتمر الصحفي الذي وصف بـ"الحاسم" بين دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي إلى مواجهة متوترة حيث اتهم ترامب كييف بـ "المقامرة بالحرب العالمية الثالثة".

وقد غادر زيلينسكي البيت الأبيض بعد إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا مع الرئيس ترامب.

وأفادت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية بأن ترامب هو من طلب من زيلينسكي المغادرة، إثر التلاسن الحاد بينهما في البيت الأبيض.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة خروج زيلينسكي من البيت الأبيض.

ذكرت قناة "فوكس نيوز" الأميركية، أن توقيع اتفاقية المعادن الأرضية النادرة بين واشنطن وكييف تم إلغاؤها بعد المشادة الكلامية التي صدمت الجميع خاصة أنها كانت علنية أمام الميديا الأميركية والعالمية.