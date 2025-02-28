شكرا لقرائتكم خبر عن ناجى الشهابى: الإخوان يواصلون ترويج الأكاذيب لضرب استقرار مصر والان مع تفاصيل الخبر

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن جماعة الإخوان ما زالت تمارس أساليبها الخبيثة في نشر الشائعات والأكاذيب بهدف زعزعة الاستقرار في مصر وإثارة البلبلة بين المواطنين.

وأوضح الشهابي أن الجماعة الإرهابية تعتمد على التضليل الإعلامي والتزييف الممنهج للحقائق من خلال منصاتها الإلكترونية، مستغلة الأوضاع الإقليمية والدولية لخلق حالة من الفوضى والتشكيك في جهود الدولة المصرية.

ودعا الشهابي المصريين إلى عدم الالتفات لهذه المحاولات الفاشلة، مؤكداً أن وعى الشعب هو الحصن المنيع ضد هذه المخططات التى تسعى للنيل من أمن واستقرار البلاد.