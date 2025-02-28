(شاهد فيديو) مشاجرة بين ترامب وزيلينسكي علناً أمام الميديا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: في كل مرة يتعمد الرئيس الأميركي محاولة احراج ضيوفه علناً أمام الميديا الأميركية والعالمية، اعتقاداً منه أنه هذه الطريقة أفضل من دبلوماسية الأبواب المغلقة، ولكنه في كل مرة يأتيه الرد المحرج من ضيوفه.

وقد فعل ذلك مع العاهل الأردني الملك عبد الله الذي رد عليه وقال إن خطة غزة خاصعة للنقاش العربي، وأن مصر لديها خطة الجميع في انتظارها، كما فعل ترامب ذلك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي رد مباشرة على ترامب في الملف الأوروبي الأكراني.

واليوم الجمعة، عقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الأميركي دونالد ترامب مؤتمرا صحفيا استمر 45 دقيقة في المكتب البيضاوي وانتهى بجدال حاد حول المساعدات الأميركية لأوكرانيا.

بدأت المشاجرة في أعقاب رد زيلينسكي على تعليقات نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس بأن أوكرانيا يجب أن توافق على شروط السلام الأميركية.

وعندما بدأ زيلينسكي في الرد، قال ترامب: "ليس مسموحًا لك بالتحدث". وقال زيلينسكي "بارك الله فيكم، لن تكون هناك حرب".

وقال ترامب "أنتم لا تعرفون ذلك، لا تخبرونا بما نشعر به". وبعد تصاعد الخلاف بين الرجلين، قال ترامب إن أوكرانيا ليست في وضع يسمح لها بتحديد شروط اتفاق مستقبلي.

وقال ترامب "أنتم لستم في وضع جيد، وليس لديكم الأوراق الصحيحة في الوقت الحالي".

"أنا لا ألعب الورق"، رد زيلينسكي بكل صرامة تعبيراً عن أن الموقف أكثر أهمية وتعقيداً مما يعتقد ترامب ومساعده فانس.

وقال ترامب حينها: "إنك لا تحترم هذا البلد، ولا يمكنك اللعب به".

وقال ترامب بعد المناقشة: "سوف يكون هذا عملاً تلفزيونيًا رائعًا". وانتهى المؤتمر الصحفي بعد فترة وجيزة.

وكان زيلينسكي قد التقى مع ترامب في واشنطن في 28 (شباط) فبراير، حيث من المتوقع أن يوقع الزعيمان اتفاقا إطاريا بشأن الموارد الطبيعية لأوكرانيا. وصافح ترامب زيلينسكي أثناء وقوفهما أمام الصحفيين، وظل صامتًا بينما كان يتم توجيه الأسئلة إليهما بصخب.

وسبقت زيارة زيلينسكي أسابيع من المفاوضات المتوترة حيث رفضت أوكرانيا المقترحات الأولية للمشروع، وقدمتها على أنها التزامات أحادية الجانب بالنسبة لأوكرانيا دون أي التزامات أمنية من جانب واشنطن.

الاتفاق الذي طال انتظاره ينص على إنشاء صندوق تساهم فيه أوكرانيا بنسبة 50% من عائدات الاستثمار المستقبلي للموارد المعدنية المملوكة للدولة ، بما في ذلك البنية التحتية للنفط والغاز واللوجستيات.

ماذا حدث في وصلة التوبيخ والمواجهة الكلامية؟

وبخ ترمب ضيفه زيلينسكي أثناء جلوسهما في المكتب البيضاوي، وطلب منه أن يكون أكثر "شكرا وامتناناً"، وقال له: "لست في وضع يسمح لك بإملاء شئ".

وقال ترامب للرئيس الأوكراني إنه إما أن "يبرم صفقة" مع روسيا "أو نخرج". كما هاجم نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، الذي كان يجلس في مكان قريب، ضيف أميركا زيلينسكي ووصفه بأنه "غير محترم". وبدا أن زيلينسكي حاول التحدث لكن تم قطع حديثه.

وجاء هذا الانفجار الصادم أمام الميديا وبصورة علنية، بعد أن قال ترامب إن أوكرانيا سوف تضطر إلى تقديم "تنازلات" في هدنة مع روسيا، التي شنت غزوًا كامل النطاق على جارتها قبل ثلاث سنوات.

وقال ترامب: "لا يمكنك عقد أي صفقات دون تنازلات. لذلك فمن المؤكد أنه سوف يضطر إلى تقديم بعض التنازلات، ولكن نأمل ألا تكون كبيرة كما يعتقد البعض".

لكن زيلينسكي، الذي عرض على ترامب صورا لفظائع الحرب وأشار إلى الرئيس فلاديمير بوتن، قال إنه "لا ينبغي أن تكون هناك أي تنازلات مع قاتل على أراضينا".

وأضاف أن "الروس المجانين" قاموا بترحيل الأطفال الأوكرانيين وارتكبوا جرائم حرب خلال غزوهم لبلاده لمدة ثلاث سنوات.

وهاجم ترامب زيلينسكي، وقال إنه "لا يتصرف على الإطلاق وكأنه ممتن" وليس "لطيفًا". وقال ترامب: "أنت تخاطر بحياة ملايين الأشخاص. أنت تخاطر بالحرب العالمية الثالثة، وما تفعله غير محترم للغاية للبلاد - هذا البلد".

لقد جاء الانهيار العلني الدرامي في العلاقة المتوترة منذ فترة طويلة بين زيلينسكي وترامب بعد أن بدا أن اجتماعهما - أمام مجموعة كبيرة من الصحفيين - قد بدأ بشكل ودي. قال زيلينسكي: "أعتقد أن الرئيس ترامب في صفنا".

وقال إنه سيتحدث مع الرئيس الأميركي حول الحاجة "الضرورية" إلى ما يسمى "الدعم الأمني" الأميركي لأي عمليات نشر أوروبية لقوات حفظ السلام لمراقبة الهدنة المحتملة. وأضاف: "هذا أمر بالغ الأهمية، وهذا ما نريد التحدث عنه، وهذا مهم للغاية".

وأثار ترامب قلق كييف والحلفاء الأوروبيين بتغييره المفاجئ في السياسة الأميركية، حيث أنهى الدعم الكامل لمحاولة أوكرانيا هزيمة الغزو الروسي، وصوّر نفسه وسيطا بين بوتن وزيلينسكي.

وكان ترامب قد أبلغ زيلينسكي بأن الهدنة "قريبة إلى حد ما". وقال أيضًا إن الاتفاق الذي كان من المقرر أن يوقعه مع زيلينسكي والذي يسمح للولايات المتحدة باستغلال الموارد الطبيعية في أوكرانيا سيكون "عادلاً للغاية".

وتهدف صفقة الموارد إلى منح الولايات المتحدة إمكانية الوصول إلى المعادن النادرة وغيرها من المعادن الحيوية كجزء من خطة شاملة لمساعدة أوكرانيا على التعافي بعد الهدنة.

