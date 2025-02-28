شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بتوقيع اتفاق إطاري بين أمريكا وأوكرانيا لاستغلال الموارد والان نبدء بالتفاصيل

اتفاق المعادن الأمريكي الأوكراني

الدمام - شريف احمد - أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال استقباله نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض الجمعة "باتفاق عادل جدا" مع أوكرانيا بشأن استغلال مواردها من المعادن.وأوضح أن وقف إطلاق النار مع روسيا "قريب نسبيًا"، ومن المتوقع أن يوقع الرئيسان اتفاقًا إطاريًا بشأن استغلال الموارد الاستراتيجية في أوكرانيا.كما سيناقشان ضمانات أمنية محتملة لكييف بعد انتهاء الحرب مع روسيا.



كان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سوف يزور البيت الأبيض يوم الجمعة لتوقيع اتفاق مهم بشأن المعادن.