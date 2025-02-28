شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: القيادة السياسية حريصة على تخفيف الأعباء عن المواطنين فى الشهر الكريم والان مع تفاصيل الخبر



أكد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، بأن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة باستمرار العمل على توفير الأرصدة الآمنة من السلع الغذائية، مع ضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة، يعكس التزام القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في الشهر الكريم.

وأكد إدريس أن هذا التوجيه يتماشى مع الجهود المستمرة من الدولة لتنظيم الأسواق وبيع السلع بأسعار مخفضة، وهو ما يعكس حرص الدولة على توفير الدعم للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأضاف النائب أحمد ادريس أن هذه الخطوات ستساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المصرية، وتضمن استقرار السوق المحلي خلال شهر رمضان المبارك، داعيًا كافة الجهات المعنية للعمل على تعزيز آليات الرقابة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل مباشر.

وأكد النائب أحمد إدريس أن توجيه الرئيس السيسي يُعد خطوة هامة نحو تعزيز استقرار السوق المحلي وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة، مما يساهم في تحسين مستوى معيشة الأسر المصرية، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وأشار إلى أن تنظيم الأسواق وبيع السلع بأسعار مخفضة لا يأتي إلا نتيجة لجهود الدولة المستمرة في توجيه الموارد وتوفير السلع بشكل فعال.

وأشار إدريس إلى أن توفير الأرصدة الآمنة من السلع وتوزيعها بطريقة مدروسة يعكس قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية ومواجهة أي تحديات قد تطرأ في أسواق السلع، وأضاف أن هذه السياسات تسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، إذ يشعر المواطن بالأمان من توافر السلع الأساسية في أي وقت، خاصة في الأشهر المباركة مثل شهر رمضان.

كما أكد إدريس أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية من وزارة التموين، والغرف التجارية، ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول السلع بأسعار مخفضة إلى الأسر المستحقة، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز الرقابة على الأسواق لضمان عدم التلاعب بالأسعار، وتفادي أي ممارسات قد تضر بالمواطنين.

وفي ختام تصريحاته، شدد إدريس على أن هذه الإجراءات تهدف إلى دعم الطبقات الأكثر احتياجًا في المجتمع، مع التأكيد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ هذه السياسات حتى بعد شهر رمضان، بما يساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين بشكل دائم ومستمر.