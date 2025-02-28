موسكو تتهم أوكرانيا بمحاولة اغتيال مطران القرم

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إنه أحبط محاولة من قبل جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكراني لاغتيال كاهن كبير في الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.

تيخون شيفكونوف شخصية مشهورة في روسيا وحافظ على معرفة علنية مع الرئيس فلاديمير بوتين منذ أواخر التسعينيات وتم وصفه بانتظام في تقارير وسائل الإعلام الروسية بأنه "المعترف" الشخصي لبوتين.

نفي أوكراني

ونفى المتحدث باسم الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أن تكون كييف وراء مثل هذه المؤامرة ورفض الاتهامات ووصفها بأنها "سخيفة" و"أكاذيب".

وقال أندريه يوسوف من المديرية الرئيسية للاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية: "نحن نقاتل وفقًا للقواعد - قواعد الحرب والقواعد الدولية".

يذكر انه في عام 2023، كان تم تعيين شيفكونوف مطرانًا لشبه جزيرة القرم، ليصبح أحد كبار مسؤولي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في شبه الجزيرة، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان إنه احتجز رجلاً روسيًا وأوكرانيًا فيما يتعلق بالمؤامرة وصادر عبوة ناسفة بدائية الصنع.

وقال إن المشتبه بهما، اللذين لم يذكر اسميهما، اعترفا وخططا لقتل شيفكونوف في موسكو.