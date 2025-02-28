جزارة الوظائف.. من هي السيدة التي تقود فريق ماسك؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: بعد الغموض الذي لف لأسابيع طويلة فريق الميلياردير الأميركي إيلون ماسك الذي أولاه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهام "وزاروة الكفائة الحكومة" المستحدثة من أجل تقليص نفقات الوكالات الفدرالية والوزارات، أميط اللثام مؤخرا عنها.

فقد كشفت الإدارة الأميركية أن إيمي غليسون، مسؤولة الخدمة الرقمية الأميركية السابقة، تدير هذا الفريق الذي فجر عاصفة من الانتقادات.

فمن هي تلك السيدة؟

عملت إيمي البالغة من العمر 53 عاما، خلال ولاية ترامب الأولى كخبيرة خدمات رقمية ضمن وكالة "الخدمة الرقمية الأميركية "من أكتوبر 2018 إلى ديسمبر 2021.

كما عينتها الوكالة الرقمية – التي تنشر العاملين في مجال التكنولوجيا بجميع الوكالات الفيدرالية للمساعدة في جهود تحديث البينات– لاحقا في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، حيث عملت على الاستجابة لفيروس كوفيد، وفق ما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز".

ثم شغلت بعدها منصب رئيس تنفيذي في شركة الرعاية الصحية في ناشفيل Russell Street Ventures، التي أسسها براد سميث- الذي عمل في إدارة ترامب الأولى أيضا قبل أن ينضم لاحقا إلى "وزارة الكفاءة الحكومية" ( DOGE)مع ماسك وفيفيك رامسوامي.

إلا أنها مع تنصيب ترامب في 20 يناير الماضي، عادت غليسون ثانية إلى الوكالة التي تم إنشاؤها عام 2014 كمشرفة على تكنولوجيا المعلومات، بمنصب غير بارز فعلا على مستوى الحكومة.

لكنها سرعان ما استدعيت في فبراير لتشرف على فريق DOGE كما يسمى، كمدير تنفيذي تحت إدارة ماسك بطبيعة الحال.

مرض نادر

أما الملفت في مسيرة تلك السيدة أنها أطلقت قبل سنوات مدونة خاصة بها، قبل أن تختفي منذ نحو أسبوع

ونشرت عليها بعض القضايا الخاصة لاسيما تشخيص إصابة ابنتها بمرض مناعي ذاتي نادر، حيث روت صراعاتها ومشاكلها الصحية.

كما وصفت يوم تشخيص ابنتها بالمرض بالأكثر رعبا في حياتها، مضيفة أن تجربتها هذه حثتها على الاهتمام بمجال الرعاية الصحية.

فشغلنت من عام 2014 إلى عام 2018، منصب نائب الرئيس الأبحاث في مؤسسة Cure JM، التي تعنى بعلاجات التهاب الجلد والعضلات لدى الأحداث واليافعين.

ما دفع الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما إلى وصفها بـ "بطلة التغيير" لجهودها في مجال الرعاية الصحية هذا.