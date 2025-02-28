شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم ربيع: شائعات الإخوان المستمرة تهدف إلى زعزعة استقرار مصر والان مع تفاصيل الخبر

أكد إبراهيم ربيع، الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، أن شائعات جماعة الإخوان المستمرة ضد مصر تأتي في إطار مخطط لتشويه صورة الدولة وزعزعة استقرارها الداخلي والخارجي.

وأوضح ربيع أن الإخوان، الذين خرجوا من المشهد السياسي عقب ثورة 30 يونيو 2013، يستخدمون وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية لنشر أكاذيب وتضليل الرأي العام بهدف خلق حالة من الفوضى والاحتقان.

وأضاف ربيع أن هذه الحملات لا تقتصر على التشويش على الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مجالات الأمن والتنمية، بل تمتد إلى نشر معلومات مغلوطة تتعلق بالاقتصاد وحقوق الإنسان. وأشار إلى أن هذه المحاولات تتزامن مع تحديات دولية وإقليمية تهدف إلى إضعاف مصر وإعاقة تقدمها.

ودعا ربيع المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء هذه الشائعات المغرضة، مؤكدًا على أهمية التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة. كما شدد على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي لمواجهة هذه الحملات الممنهجة التي تستهدف النيل من استقرار الوطن ووحدته.

وأشار الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية إلى أن التاريخ أثبت فشل مثل هذه المخططات في التأثير على وحدة وتماسك الشعب المصري، مؤكدًا أن وعي المواطنين هو الحصن المنيع أمام هذه المحاولات البائسة.