بالصور: الجيش اللبناني يعثر على جهازي تجسس إسرائيليين جنوبي البلاد

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء 27 فبراير 2025، اكتشاف أجهزة استشعار وتجسس إسرائيلية مموهة ومزودة بآلات تصوير في جنوب لبنان.

وفي بيان على منصة إكس، قال الجيش: “بتاريخ 26 فبراير/ شباط 2025، ضمن إطار عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية، نجحت وحدة مختصة من الجيش في اكتشاف جهازَي تجسس عائدَين للعدو الإسرائيلي”.

وأوضح أن الجهازين “مموَّهَين ومزوَّدَين بآلات تصوير وأجهزة تجسُّس”.

وأشار الجيش إلى أن فرقه “عملت على تفكيك الجهازَين، بينما تتواصل عمليات المسح الهندسي لمعالجة الأجسام المشبوهة من مخلفات العدو الإسرائيلي” دون مزيد من التفاصيل.

ونشر الجيش صوراً للقطع التجسسية، وهي معلقة على جذع شجرة ووسط إحدى الصخور.

وحتى الساعة 21:20 (ت.غ)، لم يصدر عن الجيش الإسرائيلي تعليق على البيان اللبناني.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أنهى اتفاق لوقف إطلاق النار قصفاً متبادلاً بين الجيش الإسرائيلي و”حزب الله” بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، ما خلّف 4 آلاف و114 شهيداً و16 ألفاً و903 جرحى، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

وفي 18 فبراير/ شباط الجاري، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بانسحاب الجيش الإسرائيلي من القرى والبلدات التي كان يحتلها جنوبي البلاد، باستثناء 5 نقاط رئيسية على طول الحدود.

ورغم مضي فترة تمديد المهلة، واصلت إسرائيل المماطلة بالإبقاء على وجودها في 5 تلال داخل الأراضي اللبنانية على طول الخط الأزرق (المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000)، دون أن تعلن عن موعد رسمي للانسحاب منها، وما زالت تواصل خرقها لوقف إطلاق النار.

المصدر : وكالات