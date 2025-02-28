إيطاليا تختبر محركاً جديداً لصواريخ الفضاء

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكرت صحيفة "European Spaceflight" أن شركة "Avio" الإيطالية أجرت اختبارات على محرك جديد تطوره لصواريخ الفضاء، مشيرة إلى أن محرك "Multi-Purpose Green Engine" الجديد يعمل بوقود بيروكسيد الهيدروجين والكيروسين، وأن "Avio" بدأت بتطويره عام 2023، بعد أن حصلت على منحة بقيمة 55 مليون يورو من وكالة الفضاء الإيطالية.

من جانبها ذكرت شركة "Avio" أن الاختبارات التي أجريت على المحرك أظهرت أن احتراق الوقود فيه يتم كما كان متوقعا، وأنها ستستكمل تطوير هذا المحرك بشكل نهائي في النصف الأول من عام 2026، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي المستقبل من المفترض أن تستخدم محركات "Multi-Purpose Green Engine" مع المرحلة العليا لصواريخ "Vega" الفضائية الخفيفة، كما قد تستعمل مع صواريخ “Space Rider” الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام.

وكانت صحيفة "European Spacefligh" قد أشارت في يناير الماضي إلى أن وحدة من صواريخ "Space Rider" الجديدة تم تسليمها إلى هولندا لتخضع للاختبارات هناك.