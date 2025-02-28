شكرا لقرائتكم خبر عن وأنت بتشترى مستلزمات رمضان خلى بالك.. 10بيانات يجب توافرها على السلع والان مع تفاصيل الخبر

يحل علينا شهر رمضان الكريم وتستعد البيوت المصرية بشراء المستلزمات المنزلية والياميش وقد حرص القانون على حماية حقوق المستهلك، حيث تنص المادة 6 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المُستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، البيانات التى يلتزم المورد بوضعها على السلع، وهى كالآتى:

1 - اسم السلعة.

2 - بلد المنشأ.

3 - اسم المنتج أو المستورد واسمه التجارى وعنوانه وعلامته التجارية إن وجدت.

4 - تاريخ الإنتاج.

5 - مدة الصلاحية للسلع التى لها فترة زمنية لصلاحيتها للاستهلاك.

6 - شروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال.

7 - الأنواع والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات.

8 - مدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان.

9 -العمر الافتراضى.

10 - يلتزم المورد فى الأحوال التى قد يؤدى فيها استخدام المنتج إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك بأن يضع على المنتج ما يبين الطريقة الصحيحة لاستخدامه وكيفية الوقاية من الأضرار المُحتملة وكيفية علاجها فى حالة حدوثها.