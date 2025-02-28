ترودو يهدد ترامب: كندا لن تتهاون إذا نفذ الرئيس الأميركي وعده

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: وجه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو تحذيرا شديد اللهجة، الجمعة، مؤكدا أن "كندا سيكون لها رد فوري وقوي للغاية" إذا فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية "غير مبررة".

وقال ترودو: "سنواصل القيام بالعمل وبذل كل ما هو ضروري لتجنب فرض هذه الرسوم الجمركية علينا، ولكن كما قلت، إذا تم فرض رسوم جمركية غير مبررة على كندا، الثلاثاء، فسيكون لدينا رد فوري وقوي للغاية، وهو ما يتوقعه الكنديون".

ويأتي بيان ترودو ردا على الرسوم الجمركية الأميركية المحتملة، والتي تعتبرها كندا مصدر قلق كبير. وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرارا وتكرارا تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة، والتي يُزعم أنها تأتي من كندا والمكسيك.

ونتيجة لذلك، يمضي ترامب قدما في فرض التعريفات الجمركية على كندا والمكسيك، اعتبارا من الرابع من مارس، ومن المقرر أن تستمر التعريفات المتبادلة بكامل قوتها اعتبارا من الثاني من أبريل.

وأضاف ترودو: "فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الأميركية، أؤكد أن حكومتنا، وفي الواقع كل الحكومة الكندية، ورؤساء الوزراء، وقادة الأعمال، وقادة المجتمع، يركزون على شيء واحد، وهو التأكد من أنه بحلول يوم الثلاثاء وفي الأسابيع التالية، لن تكون هناك تعريفات مفروضة على كندا".

وأضاف: "التعريفات التي يتحدث عنها الرئيس الأميركي الأسبوع المقبل تتمحور حول أزمة مخدرات الفنتانيل التي يواجهونها في الولايات المتحدة، لكننا نواجهها أيضا في كندا".

كما تناول ترودو المخاوف المتعلقة بتهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، وقال إن أقل من 1 بالمئة من الفنتانيل الذي يدخل أميركا يأتي من كندا.