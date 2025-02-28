ترامب: واشنطن ولندن ستتوصلان إلى اتفاق تجاري

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ستتوصلان إلى "اتفاق تجاري جيد جدا" قد يتيح للندن تجنب رسوم جمركية جديدة.

ومنذ تنصيبه، أعلن ترامب مجموعة كبيرة من الرسوم الجمركية الجديدة على السلع التي تدخل الولايات المتحدة.

وجاء ذلك بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر في البيت الأبيض.

وتابع ترامب "أعتقد أن هناك فرصا جيدة جدا لإبرام اتفاقية تجارية حقيقية بين بلدين صديقين عظيمين، لن تكون الرسوم الجمركية ضرورية فيها".

وكان ترامب قال قبل دقائق قليلة "سنتوصل إلى اتفاق تجاري جيد جدا لبلدينا"، مشيرا إلى أن ذلك قد يحدث "بسرعة إلى حد ما".

من جهته قال ستارمر إن "علاقتنا التجارية ليست قوية فحسب، بل هي أيضا عادلة ومتوازنة ومتبادلة".