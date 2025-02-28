بوتين: الاتصالات الأولية مع واشنطن تبعث على الأمل

ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (الاتحاد، وكالات)

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، عن أمله في تحسن العلاقات مع الإدارة الأميركية، مؤكداً أن الاتصالات الأولية معها تمنح بعض الأمل في تطور إيجابي رغم التحديات المتوقعة.

وقال بوتين خلال اجتماع موسع لمجلس إدارة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: «جميعنا نرى مدى سرعة تغير الوضع في العالم وفي هذا السياق أود أن أشير إلى أن الاتصالات الأولى مع الإدارة الأميركية تمنحنا بعض الأمل».

إلا أن بوتين حذر من أن «النخب الغربية تسعى إلى الحفاظ على حالة من عدم الاستقرار في العالم وهو ما قد يعرقل مساعي الحوار بين موسكو وواشنطن»، مضيفاً أن «النخب الغربية عازمة على إبقاء هذا الوضع وستسعى بكل قوة إلى تعطيل الحوار بين روسيا والولايات المتحدة».

وفي الوقت ذاته شدد بوتين على أن روسيا ستدافع عن مصالحها من أي تهديدات، مشيراً إلى ضرورة تعزيز الأمن الداخلي في مواجهة «زيادة نشاط أجهزة الاستخبارات الأجنبية» لاسيما في ظل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وجرت أمس، في القنصلية العامة الأميركية باسطنبول، محادثات الوفدين الروسي والأميركي في إطار تطبيع العلاقات بين البلدين والتي دامت لمدة 6 ساعات ونصف.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال في وقت سابق: «سيناقش دبلوماسيونا مع القضايا المنهجية التي تراكمت خلال فترة الإدارة السابقة، هذه القضايا تتعلق بالعوامل التي تعيق عمل السفارات».

وكانت أولى اللقاءات بين وفدي البلدين قد جرت في 18 فبراير في العاصمة السعودية الرياض، في إطار جهود إعادة العلاقات الثنائية ووقف الحرب في أوكرانيا.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن مؤخراً أنه سيجري محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريباً بهدف إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

بدوره، أعلن رئيس البرلمان التركي، نعمان قورتولموش، استعداد بلاده لتقديم كل الدعم الممكن لتحقيق السلام في حرب روسيا - أوكرانيا، بما في ذلك الوساطة وتسهيل المفاوضات.

وأوضح قورتولموش، في مؤتمر صحفي عقده أمس، مع رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو في العاصمة أنقرة، أن «الحرب التي دخلت عامها الرابع، تسببت في مقتل آلاف الأبرياء ودمار المدن والبنية التحتية، وأنها تجاوزت كونها حرباً بين دولتين لتصبح صراعاً شاملاً بين روسيا والغرب».

وأكد أن «تركيا كونها جارة لكل من روسيا وأوكرانيا، بذلت جهوداً كبيرة منذ البداية لفتح قنوات الحوار ودعم المفاوضات لإنهاء الحرب».

وأشار رئيس البرلمان التركي إلى أن بلاده «قامت بتسهيل عملية تبادل الأسرى بين البلدين، وأنها حافظت على التزامها باتفاقية مونترو بشأن المضائق ومنعت مرور السفن الأجنبية غير الإقليمية إلى البحر الأسود».