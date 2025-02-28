زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب وسط نيبال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجات على مقياس ريختر منطقة سيندوبالتشوك وسط نيبال اليوم​​​.

وذكر المركز الوطني لرصد الزلازل النيبالي في بيان أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد نحو 56 كيلومترا شمال شرقي العاصمة كاتماندو التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.4 مليون نسمة.

ولم ترد حتى الآن تقارير بوقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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