«الدولية للهجرة»: 500 ألف نازح أفغاني جراء كوارث مرتبطة بالمناخ

ابوظبي - سيف اليزيد - كابول (وكالات)

قالت المنظمة الدولية للهجرة، إن أكثر من نصف مليون شخص في أفغانستان نزحوا بسبب الكوارث المناخية عام 2024.

وجاء في التقرير الخاص بأفغانستان الذي نشرته المنظمة أمس، أن «نحو 9 ملايين شخص تأثروا بالأخطار المناخية في الأشهر الـ12 الماضية، مع نزوح أكثر من 500 ألف شخص بسبب الفيضانات والجفاف وكوارث أخرى».

وأضاف التقرير أن «ثلاثة من كل 5 نازحين تقريباً انتقلوا إلى أماكن أخرى داخل أقاليمهم الأصلية»، وكانت ولايتا «هيرات وفراه» من الأكثر تضرراً.

وهذا الأسبوع، قتل 39 شخصاً بسبب الفيضانات والبرد والعواصف في جنوب غرب أفغانستان، معظمهم في «فراه» بحسب السلطات المحلية.

وتعد أفغانستان من بين أفقر دول العالم بعد عقود من الحرب، وتحتل المرتبة السادسة ضمن البلدان الأكثر عرضة لتغير المناخ الذي يتسبب بظواهر مناخية شديدة.

ووفقا للأمم المتحدة، يشكل الجفاف والفيضانات وتآكل التربة وانخفاض الإنتاجية الزراعية تهديدات رئيسة.