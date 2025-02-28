وزير الداخلية يستقبل معاون رئيس الاستخبارات السوري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية في مكتبه بديوان الوزارة، معاون رئيس جهاز الاستخبارات بالجمهورية العربية السورية موفق دوخي، يرافقه مدير إدارة مكافحة المخدرات بالجمهورية السورية خالد عيد.

‏وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها ما يتعلق بالتعاون بين البلدين في مجال مكافحة المخدرات وتعقب مروجيها.

حضر اللقاء مدير إدارة المباحث الجنائية بالجمهورية العربية السورية مروان العلي، وعددٌ من كبار المسؤولين.

وكان معاون رئيس جهاز الاستخبارات بالجمهورية العربية السورية ومدير إدارة مكافحة المخدرات بالجمهورية السورية قد زارا في وقت سابق، المديرية العامة للأمن العام، ومقر المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمدينة الرياض.

واطلعا خلال الزيارتين على آلية العمل والمهام الأمنية في المديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، واستمعا لشرح موجز عن أحدث التقنيات المستخدمة في المديريتين.

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