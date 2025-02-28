شكرا لقرائتكم خبر عن لإنهاء 4 عقود من النزاع.. "أوجلان" يدعو إلى حل حزب العمال الكردستاني والان نبدء بالتفاصيل

دعوة أوجلان

أعمال العنف

ترحيب بـ"الدعوة التاريخية"

الدمام - شريف احمد - دعا الزعيم الكردي عبد الله أوجلان الخميس حزب العمال الكردستاني الذي أسسه إلى إلقاء السلاح وحل نفسه، في إعلان تاريخي صدر في إسطنبول بعد أربعة عقود من النزاع.وقال في الإعلان الذي تلاه وفد من نواب "حزب المساواة وديمقراطية الشعوب" (ديم) المؤيد للأكراد الذي زاره في سجنه في جزيرة إيمرالي قبالة إسطنبول في وقت سابق اليوم إن "على جميع المجموعات المسلحة إلقاء السلاح وعلى حزب العمال الكردستاني حل نفسه". وأكد الزعيم الكردي أنه "يتحمل المسؤولية التاريخية عن الدعوة".وقُرئت رسالة أوجلان المنتظرة منذ أسابيع، باللغة الكردية ثم بالتركية أمام صورة كبيرة تظهره ممسكا بورقة بيضاء، في فندق وسط إسطنبول بحضور حشد من الصحفيين ومن "أمهات السبت" وهن نساء كرديات يتظاهرن كل أسبوع بسبب إخفاء السلطات أقارب لهن.وتأسس حزب العمال الكردستاني عام 1978، وتعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "إرهابيا". وأطلق تمردا مسلحا صد أنقرة عام 1984 لإقامة دولة كردية. وخلف الصراع أكثر من 40 ألف قتيل منذ 1984.والتقى وفد من "حزب المساواة وديمقراطية الشعوب" لثلاث ساعات صباح الخميس، أوجلان المسجون منذ 26 عاما. وتجمع مئات الأشخاص في عدة مدن في جنوب شرق تركيا ذي الغالبية الكردية بينها دياربكر، لسماع رسالة أوجلان. كذلك نصبت شاشات في شمال سوريا والعراق حيث تقيم أقلية كردية.وهذه المرة الثالثة منذ نهاية ديسمبر التي يُسمح فيها لممثلين عن الحزب، القوة الثالثة في البرلمان التركي، بلقاء أوجلان (75 عاما) الذي صدر بحقه حكم بالسجن مدى الحياة. وخلال الزيارتين السابقتين، أعرب عن "تصميمه" على طي صفحة النزاع المسلح.وقال لأحد زائريه "إذا أُتيحت الظروف، فإنّ لدي القوة النظرية والعملية لنقل النزاع من ساحة العنف إلى الساحة القانونية والسياسية". وأطلق أوجلان دعوتين سابقتين إلى الهدنة في بداية القرن الحالي ثمّ في العام 2013 باءتا بالفشل، ما أفسح المجال أمام تجدد أعمال العنف.وكانت الحكومة التركية بادرت عبر حليفها زعيم "حزب الحركة القومية التركية" دولت بهجلي، واقترحت الإفراج عن أوجلان.وتتهم تركيا حزب العمّال الكردستاني أيضا بالقتال في شمال شرق سوريا ضمن قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، وتلقى دعم واشنطن، وأدت دورا أساسيا ضد تنظيم داعش.ورحب مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية بدعوة أوجلان، مؤكدا أن قواته غير معنية بها. ورأى أن "الموضوع يتعلق بحزب العمال الكردستاني، ونداء إلقاء السلاح لحزب العمال الكردستاني يتعلق به ولا يتعلق بقواتنا" في شمال شرق سوريا الذي تديره الإدارة الذاتية بقيادة الأكراد.ودعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مرارا السلطات الجديدة في دمشق إلى نزع سلاح "قسد". وقال "هذا لا يشكل تهديدا لأمننا فقط، ولكن للمنطقة بأسرها".ورأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الدعوة التاريخية التي أطلقها أوجلان الخميس "بارقة أمل" لتحقيق السلام بين الحزب الكردي المسلّح والسلطات التركية. كذلك رحبت ألمانيا بدعوة أوجلان ووصفتها بـ"فرصة تاريخية".