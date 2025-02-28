شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين يعلن استعدادات المرصد الإعلامي ومركز مكافحة الشائعات لشهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، عن الانتهاء من استعدادات المرصد الإعلامي ومركز مكافحة الشائعات التابعين للنقابة لمتابعة الأداء الإعلامي خلال شهر رمضان الكريم.

وقال إنه لأول مرة سيعمل مركز مكافحة الشائعات التابع للنقابة على رصد وتحليل كافة الشائعات خلال شهر رمضان الكريم، وتحديدًا ما يتصل منها بالإعلام للرد عليها، بالإضافة إلى عمل المركز المستمر في رصد الشائعات في كافة المجالات والرد عليها أيضًا من خلال المصادر الرسمية التابعة للجهات والمؤسسات، وأيضًا التواصل مع الأشخاص والأفراد الذين تطالهم شائعات ترتبط بالحياة العامة.

وأضاف نقيب الإعلاميين: "أما بالنسبة للمرصد الإعلامي التابع للنقابة، فسيتم إضافة طاقات العمل الإضافي للمرصد حتى يشمل كافة الوسائل الإعلامية المرئية أو المسموعة، الرسمية و الخاصة، العاملة والمرخص بها في جمهورية مصر العربية. وسيتم التركيز على البرامج الدينية، وبرامج التوك شو، والبرامج الترفيهية سواء كانت تلفزيونية أو إذاعية".

وطالب نقيب الإعلاميين جميع الوسائل الإعلامية إلزام العاملين بها في الشعب الخمسة: الإعداد، والتقديم، والإخراج، والتحرير، والمراسلة الإعلامية، بسرعة التوجه إلى نقابة الإعلاميين لتقنين أوضاعهم، وذلك حتى لا تتعرض الوسيلة الإعلامية للغرامة أو الغلق وفقًا لنص المادة 89 من القانون 93 لسنة 2016ميلادية، وحتى لا يتعرض من يمارس النشاط الإعلامي بالمخالفة لنص المادة 88 من ذات القانون للغرامة أو الحبس.

وفي الوقت ذاته، أهابت نقابة الإعلاميين بجميع الإعلاميين ضرورة الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني المنشورين في الجريدة الرسمية في ديسمبر 2017، وذلك لتقديم إعلام مهني هادف يساعد على التثقيف والترفيه والتسلية في شهر رمضان المبارك.