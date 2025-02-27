وهذا ما كتبه الملك تشارلز الثالث لترامب!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: تلقى دونالد ترامب دعوة من الملك تشارلز الثالث لزيارة دولة ثانية إلى المملكة المتحدة - وهي الدعوة التي قبلها الرئيس الأميركي.

ووصف رئيس الوزراء دعوة الزيارة الثانية بأنها غير مسبوقة، وقال ترامب إن الزيارة ستتم في "المستقبل القريب". وسلم الدعوة السير كير ستارمر إلى ترامب من خلال رسالة من الملك في المكتب البيضاوي.

والتقى ستارمر مع ترامب في المتكتب البيضاوي بعد ظهر الخميس، قي اول لقاء بينهما في الولاية الثانية للرئيس الأميركي.

وفي حين أنه في العادة، لا يتم الكشف عن المراسلات التي يكتبها الملك، لكن دونالد ترامب رفع الرسالة في المكتب البيضاوي أمام الصحفيين والكاميرات.

ويشير الملك في رسالته من خلال ما يتضح من الصور إلى "نطاق التحديات في جميع أنحاء العالم"، ويقول إن المملكة المتحدة والولايات المتحدة "لهما دور حيوي".

ويواصل الملك القول إنه يتذكر "بمحبة كبيرة" زيارات ترامب إلى المملكة المتحدة خلال "رئاسته السابقة".

عقارات ملكية

ويبدو أن الملك تشارلز يقترح مكان الزيارة وهو بالمورال أو دومفريز هاوس في اسكتلندا في مرحلة ما - وهي العقارات الملكية أو التي يديرها الملك.

وكتب الملك تشارلز لترامب: "هناك الكثير في كل من العقارين والذي أعتقد أنك قد تجده مثيرًا للاهتمام وممتعًا - خاصة وأن مؤسستي في دومفريز هاوس تقدم تدريبًا على مهارات الضيافة للشباب الذين ينتهي بهم الأمر غالبًا كموظفين في مؤسساتك الخاصة!".

وأضاف: "بصرف النظر عن تقديم هذه الفرصة لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، فإنها ستوفر أيضًا فرصة قيمة للتخطيط لزيارة دولة ثانية تاريخية إلى المملكة المتحدة".

وقال الملك: "كما تعلمون، هذا أمر غير مسبوق من قبل رئيس أميركي. ولهذا السبب أجد أنه من المفيد لنا أن نتمكن من مناقشة مجموعة من الخيارات للموقع ومحتوى البرنامج معًا".

وتابع العاهل البريطاني: "من خلال القيام بذلك، والعمل معًا، أعلم أننا سنعزز بشكل أكبر العلاقة الخاصة بين بلدينا، والتي نفخر بها كثيرًا."