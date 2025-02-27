شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة خطوة مهمة لصالح المواطن والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب المستقلين الجدد أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أطلقتها الدولة تُعدّ خطوة هامة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار العالمية.

وأكد الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، أن هذه الحزمة تُراعي البعد الاجتماعي لجميع الفئات تقريبًا، سواء الفئات الأولى بالرعاية أو موظفي الدولة وأصحاب المعاشات.

وأضاف عناني أن رفع الحد الأدنى للأجور، إلى جانب دعم برامج تكافل وكرامة وحياة كريمة، أدى إلى زيادة ملحوظة في نسبة المستفيدين من هذه الحزمة.

من جانبه، أشار الدكتور حمدي بلاط إلى أن هذه الحزمة تأتي في إطار سعي الدولة المستمر لدعم الفئات الأولى بالرعاية، مع دراسة واعية ومستدامة للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وذلك لمواكبتها بقرارات مناسبة تصب في صالح المواطن.

وأكد الحزب ترحيبه الكامل بهذه الحزمة الجديدة، التي من شأنها تحسين مستوى المعيشة لقطاع كبير من الفئات المستفيدة من هذه القرارات.