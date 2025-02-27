وزير الداخلية يستقبل رئيس جهاز الاستخبارات بالجمهورية العربية السورية

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها ما يتعلق بالتعاون بين البلدين في مجال مكافحة المخدرات وتعقب مروجيها.
حضر اللقاء مدير إدارة المباحث الجنائية بالجمهورية العربية السورية مروان العلي، وعددٌ من كبار المسؤولين.
وكان رئيس جهاز الاستخبارات بالجمهورية العربية السورية ومدير إدارة مكافحة المخدرات بالجمهورية السورية قد زارا في وقت سابق، المديرية العامة للأمن العام، ومقر المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمدينة الرياض.
واطلعوا خلال الزيارتين على آلية العمل والمهام الأمنية في المديرية العامة للأمن العام ، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، واستمعوا إلى شرح موجز عن أحدث التقنيات المستخدمة في المديريتين.
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