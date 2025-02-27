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مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم مشروع جراحة الأوعية الدموية في بورتسودان

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  • مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم مشروع جراحة الأوعية الدموية في بورتسودان 1/2
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم مشروع جراحة الأوعية الدموية في بورتسودان 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التطوعي لجراحة الأوعية الدموية في مدينة بورتسودان في جمهورية السودان، المقام خلال الفترة من 15 وحتى 22 فبراير 2025م، بمشاركة 12 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة 26 عملية جراحية نوعية.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة العربية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعوب والدول المحتاجة والمتضررة حول العالم.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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