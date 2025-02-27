شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مركبة أمريكية لاستكشاف القطب الجنوبي للقمر والان نبدء بالتفاصيل

إرسال رواد فضاء إلى القمر

الدمام - شريف احمد - تعتزم مركبة فضائية أمريكية انطلقت اليوم، الاقتراب أكثر من القطب الجنوبي للقمر، باستخدام طائرة مسيرة ستقفز إلى فوهة بركانية مظلمة تمامًا لم تصلها أشعة الشمس أبدًا.وحملت مركبة الهبوط، التي أطلق عليها اسم "أثينا"، على متن صاروخ تابع لـ "سبيس إكس" من مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة ناسا.وتسلك المركبة مسارًا سريعًا نحو القمر، مع هبوط متوقع في 6 مارس، على أمل تجنب مصير سابقتها التي انقلبت عند الهبوط.ولم يسبق أن تهافت هذا العدد الكبير من المركبات الفضائية على سطح القمر في وقت واحد، فخلال الشهر الماضي، أطلقت شركات أمريكية ويابانية مركبات هبوط على متن صاروخ مشترك، متجهة بشكل منفصل نحو القمر.وتحمل المركبات الأمريكية معدات وتجارب علمية تقدر بعشرات الملايين من الدولارات لصالح ناسا، في إطار استعداداتها لإعادة إرسال رواد فضاء إلى القمر، وفق ما أشارت إليه نيكي فوكس، رئيسة بعثات العلوم في ناسا، في تصريح لوكالة أسوشيتد برس قبل ساعات من الإطلاق.