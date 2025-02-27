شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طلبات مناقشة أمام الشيوخ بشأن التحديات فى قطاع الطاقة وزيادة الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة الاسبوع المقبل برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق حيث يناقش خلال جلساته الاحد الاثنين 5 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض القضيا وهى كالتالى:



١-طلب مناقشة مقدم من النائب/ مجد الدين بركات، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن : استغلال" وادى السيليكون المصري".



٢- طلب مناقشة مقدم من النائبة / سماء سليمان، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن : " الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء ".

٣- طلب مناقشة مقدم من النائب/ محمد عزمي، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن خطتها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي".



٤- طلب مناقشة مقدم من النائب هشام الحاج على، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضا ح سياسة الحكومة، بشأن : "الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة".



٥- طلب مناقشة مقدم من النائب/عز الدين حسن جودة، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: " زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية".



كما تشهد الجلسات مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن : " برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية" بالإضافة الى قرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن دراسة بعنوان: " آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية ".



ويحيل المجلس عدد من التقارير اللجان النوعية الى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها من توصيات وتشمل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم منلنائب/ أحمد القناوى، بشأن "تطوير المدن الصناعية بمحافظة أسوان بوابة مصر الجنوبية لتمكينها من تحقيق أهدافها وتقريرا لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة / نهى أحمد زكي، بشأن: العمل على تفعيل دور مجلس الخدمة المدنية و"تضمين التقرير السنوي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للتقدم المحرز فيما يتعلق بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري وكذلك تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب/ خالد العوني، بشأن إنشاء سلم كهربائي لمحطة قطارات كوم أمبو من أجل الوصول إلى رصيف رقم (۲) و النائب/محمد عطا الله إسماعيل، بشأن "إحلال وتجديد طريق الأقصر – الوادي الجديد الصحراوي و"إحلال وتجديد طريق باريس - مفيض باريس بمحافظة الوادي الجديد



وتتضمن تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب / هشام سويلم، بشأن: "تحويل مركز التدريب المهني بسرس الليان بمحافظة المنوفية إلى مدرسة ثانوية فنية صناعية لخدمة طلاب مركز سرس الليان والقرى المجاورة لها و تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب / محمد صبري أبو إبراهيم بشأن تحسين مستوى الخدمة لشبكة المحمول بمحافظة الإسكندرية وزيادة عدد أبراج التقوية في مختلف أحياء المحافظة وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى، بشأن "تنمية وتطوير الممارسة والمنافسة في الألعاب والرياضات الإلكترونية، والتوسع في دعم ريادة الأعمال الرياضية"وتقريرا لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر ، بشأن تشديد الرقابة على مراكز إنقاص الوزن والتغذية العلاجية لمواجهة ظاهرة تعاطي حقن السكري بهدف التخسيس و من النائب رمضان إمام، بشأن توفير غرف وأجهزة وحدات الغسيل الكلوي بمستشفى التل الكبير المركزي ومستشفى القصاصين التخصصي – محافظة الإسماعيلية". وكذلك تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب / عبد الرحيم كمال، بشأن " إنشاء مستشفى سفاجا الجديد ومن النواب رضا الشافعي، جمال عبد الظاهر، وثروت فتح الباب، بشأن “إنشاء مستشفى ومركز متخصص لأمراض العضلات".



ومن النائب / أحمد عبد الماجد الأحمر ، بشأن إنشاء مقر لهيئة الإسعاف المصرية - محافظة قنا".

وتشمل إيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الصحة والسكان . عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى، بشأن “دعم وحماية ضحايا الجرائم الإلكترونية وتقارير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحات برغبات المقدمة من: النائب حسانين توفيق، بشأن إعداد خطة لاستغلال المواقع الأثرية بمحافظة المنيا ووضعها على الخريطة السياحية ومن النائب / رامي جلال، بشأن "توثيق الأغنية الشعبية المصرية وإعادة إحياء تراث مطربيها القدامى". - "تفعيل دور وزارة الثقافة في توجيه جهود المسئولية الاجتماعية إلى الشأن الثقافي

