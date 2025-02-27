شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة: مكتسبات المرأة فى عهد الرئيس السيسي نقلة تاريخية نحو التمكين والعدالة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبة إيمان العجوز، عضو مجلس النواب، أن مكتسبات المرأة المصري في عهد ودولة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا حدود لها، على كافة المستويات، من التمكين والمساواة والتشريع، ورؤية استثنائية جعلت من المرأة المصرية شريكًا أصيلًا في بناء الدولة الحديثة والجمهورية الجديدة.

وقالت النائبة إيمان العجوز، في بيان لها، إنه لم تكن المرأة المصرية يومًا مجرد رقم في معادلة، بل كانت ولا تزال عمادًا يُبنى عليه المستقبل، وما تحقق في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يكن وليد الصدفة، بل نتاج رؤية ثاقبة وإرادة سياسية جعلت من قضايا المرأة أولوية قصوى، فمنذ تتوليه مسئولية قيادة البلاد، شهدت المرأة المصرية نقلة نوعية غير مسبوقة، من قفزات تشريعية ومجتمعية أعادت للمرأة مكانتها كشريك أساسي في صنع القرار، وتعيين المرأة في مناصب قيادية غير مسبوقة، وإصدار تشريعات تحمي حقوقها وتدعم تمكينها بالإضافة لتخصيص عام للمرأة المصرية.

وأشارت العجوز، إلى أن مسيرتها المهنية كنائبة تعبر عن قضايا المرأة وتدافع عنها، وتوليها سابقًا رئيس أمانة المرأة بأكبر شركات قطاع البترول، ثم أمينة المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قبل قدومها كنائبة برلمانية بتعيين رئاسي، من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعضوًا ببرنامج المرأة تقود للتنفيذيات بالأكاديمية الوطنية للتدريب، مكنتها من فهم التحديات التي تواجهها المرأة العاملة، والعمل على تقديم حلول تشريعية تضمن حقوقها وتعزز من مشاركتها الفاعلة في سوق العمل.

وأشاد إيمان العجوز العجوز، بمكتسبات المرأة المصرية في قانون العمل الجديد، حيث إن مواده صُممت بعناية فائقة لضمان تحقيق التوازن المنشود بين الأدوار المجتمعية والأسرية للمرأة، مما يتيح لها المساهمة بفعالية في سوق العمل دون الإخلال بمسؤولياتها الأسرية.



وتابع:" من واقع خبراتي السابقة وإيماني العميق بقضايا المرأة، أؤكد أن هذا القانون كخطوة إضافية في مسار تحقيق المساواة والعدالة، بما يضمن للمرأة المصرية بيئة عمل داعمة ومحفزة تسهم في تحقيق طموحاتها وتطلعاتها.

وأكدت النائبة إيمان العجوز أن تمكين المرأة ليس خيارًا، بل ضرورة حتمية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، داعية جميع الجهات المعنية إلى التعاون والتكاتف لضمان تطبيق القوانين والتشريعات التي تعزز من حقوق المرأة، وتفتح أمامها آفاقًا جديدة للمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل مصر، فهذا التوجه يعكس رؤية مصر الطموحة نحو مجتمع يتساوى فيه الجميع في الحقوق والواجبات، وتكون فيه المرأة شريكًا أساسيًا في صنع القرار وبناء الوطن.



واختتمت النائبة حديثها: "المرأة المصرية اليوم ليست كما كانت بالأمس.. لقد أصبحت قوة لا يُستهان بها، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة السياسية.. الرئيس السيسي لم يخصص عامًا للمرأة كرمزية عابرة، بل كرسالة واضحة بأن المرأة هي عماد المستقبل.. وما تحقق حتى الآن هو مجرد بداية، فالمستقبل يحمل في طياته مزيدًا من الإنجازات التي ستجعل من المرأة المصرية نموذجًا يُحتذى به في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي."