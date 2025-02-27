شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة تشيد بحزمة الحماية الاجتماعية: خطوة تاريخية لتحقيق العدالة الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

أعربت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، عن ترحيبها وتأييدها الكامل لحزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة، معتبرةً إياها خطوة تاريخية تعكس حرص الدولة على دعم المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.

وأكدت النائبة في بيان لها، أن هذه الحزمة تأتي استجابةً لاحتياجات المواطنين وتُترجم توجيهات القيادة السياسية برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضع المواطن في صدارة أولوياتها.

وأشادت النائبة أمل رمزي بالإجراءات التي تضمنتها الحزمة، خاصةً رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى زيادة دعم الأسر المستفيدة من برامج "تكافل وكرامة" بمبلغ 300 جنيه.

كما أشادت بزيادة دعم بطاقات التموين إلى 125 جنيهًا للفرد، مما يعكس حرص الدولة على ضمان الأمن الغذائي للمواطنين.

وأكدت النائبة أن هذه الإجراءات تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، خاصةً الفئات الأكثر احتياجًا. كما أشادت بجهود الحكومة في تعزيز الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال منحهم مبلغ 1500 جنيه تُصرف على 6 دفعات سنويًا، مما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية على هذه الفئة.

وشدد على أن حزمة الحماية الاجتماعية تُعد جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الاجتماعي للمواطنين.

وأعربت عن ثقتها في أن هذه الخطوات ستسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا لمصر.