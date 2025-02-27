شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد نقابات العمال: قانون العمل متوافق مع رؤية العمال وأصحاب الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه عبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الشكر لمجلس النواب على دعوته لحضور مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يعبر عن تطلعات جموع العمال في وضع تشريع متوازن يراعي الحقوق والحريات مع أصحاب العمل ويعلي من قيمة العمل ويساهم في التقدم الاقتصادي.

وأشار إلى أن إعداد مشروع جديد لقانون العمل يمثل تحدياً كبيراً، وتم وضع مشروع القانون المعروض بعد حوار مجتمعي بين أطراف العمل الثلاثة (الحومة، أصحاب العمل، العمال).

وأضاف أن مشروع القانون المعروض متوافقاً - في أغلب مواده - مع رؤية العمال وأصحاب الأعمال داعماً للاستقرار ودافعاً للاستثمار ومحققاً للعدالة وملتزماً بالمعايير الدولية والدستورية، مؤكداً على دعم اتحاد نقابات عمال مصر لإقرار هذا المشروع بالقانون، مشيراً إلى وجود بعض التعديلات لديهم على بعض المواد الخاصة بالمنظمات النقابية العمالية وسيقوم بتسليمها إلى الأمانة العامة للمجلس.