شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يؤكد ضرورة تعزيز الوعى المالى والتكنولوجى لدى المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب سامح الشيمي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، على ضرورة الوعي وتوخي المواطنين الحذر والتأكد من مصداقية أي منصة استثمارية قبل التعامل معها، مشددًا على أهمية الحصول على المعلومات من مصادر رسمية وموثوقة.

وقال الشيمي، فى تصريح خاص، إن هذه المنصات تستغل طموحات المواطنين فى تحقيق أرباح سريعة، مما يؤدى إلى خسائر مالية جسيمة للكثيرين، موضحاً أن هذه الحوادث تسلط الضوء على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الاستثمار في المنصات غير الموثوقة، داعيا الجهات المعنية إلى تكثيف جهودها في مراقبة وتنظيم الأنشطة المالية الإلكترونية.

وذكر أن هناك جهود كبيرة في إطار تحديث القوانين والتشريعات لمواكبة التطورات الرقمية، بما يضمن حماية المواطنين من الوقوع ضحايا لعمليات الاحتيال الإلكتروني.

وأضاف الشيمي أن منصة “FBC” جمعت مبالغ ضخمة من المواطنين، حيث أوهمتهم بتحقيق أرباح خيالية من خلال استثمارات غير حقيقية، مما أدى إلى خسارة العديد من الأسر لمدخراتهم، وهذه العمليات الاحتيالية لا تؤثر فقط على الأفراد المتضررين، بل تمتد تأثيراتها السلبية إلى الاقتصاد الوطني ككل.