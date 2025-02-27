شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين توقع مذكرة تفاهم مع محافظة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

وقعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مذكرة تفاهم مع محافظة أسوان، وذلك استكمالاً للجهود المبذولة لتحقيق التعاون المثمر والبناء بين التنسيقية وأسوان، وذلك تعزيزاً للتعاون المشترك وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.



وقام الدكتور هيثم الشيخ عضو مجلس الأمناء ومقرر اللجنة التنسيقية واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتوقيع المذكرة، بهدف إشراك الشباب فى العمل العام والتنموي والمجتمعي وتحسين مستوى الخدمات المحلية ودعم التنمية المستدامة.



ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية توقيع هذه المذكرة ، والتى ترتكز على دعم المشروعات التنموية التي تخدم المحافظة مثل تحسين البنية التحتية ، وتعزيز الخدمات الصحية والتطوير التعليمى ، مع الترويج الإعلامى لهذه المشروعات بما يعزز الوعى المجتمعي بمشروعات التنمية المحلية.



ولفت إلى أنه يتكامل مع ذلك تشجيع العمل التطوعي من خلال دعم وتشجيع الشباب ، وتنظيم ندوات وورش عمل لبناء القدرات وتدريبهم على المهارات المختلفة ، علاوة على توفير أنشطة مشتركة تتناول قضايا تمكين الشباب والمساواة بين الجنسين ، والوصول للتنمية المستدامة بما يصب فى تحقيق الصالح العام .

حضر التوقيع المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام .



كما حضر من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب ، وعادل منيب ومحمد منصور أعضاء التنسيقية.