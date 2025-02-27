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"لجنة المرأة" تعلن عن اختيار الأمهات المثاليات لعام 2025

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"لجنة المرأة" تعلن عن اختيار الأمهات المثاليات لعام 2025

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمد عبد الرازق

الخميس، 27 فبراير 2025 04:43 م

تعلن لجنة المرأة بنقابة الصحفيين عن اختيار الأمهات المثاليات بين الزميلات الصحفيات لعام 2025م، وتكريم نماذج العطاء والتضحيات بين الزميلات خلال الاحتفالية، التي سوف تقام بمقر النقابة يوم الأحد 23 مارس المقبل احتفالًا بعيد الأم.

لذلك تنتظر اللجنة ترشيحات كل مؤسسة صحفية سواء قومية، أو حزبية، أو خاصة، لزميلة واحدة مشهود لها بالتضحية، والعطاء، والسيرة الطيبة بين زملائها على أن يرفق مع خطاب الترشيح حيثيات الاختيار في موعد أقصاه 10 مارس 2025م.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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