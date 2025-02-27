شكرا لقرائتكم خبر عن "لجنة المرأة" تعلن عن اختيار الأمهات المثاليات لعام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تعلن لجنة المرأة بنقابة الصحفيين عن اختيار الأمهات المثاليات بين الزميلات الصحفيات لعام 2025م، وتكريم نماذج العطاء والتضحيات بين الزميلات خلال الاحتفالية، التي سوف تقام بمقر النقابة يوم الأحد 23 مارس المقبل احتفالًا بعيد الأم.

لذلك تنتظر اللجنة ترشيحات كل مؤسسة صحفية سواء قومية، أو حزبية، أو خاصة، لزميلة واحدة مشهود لها بالتضحية، والعطاء، والسيرة الطيبة بين زملائها على أن يرفق مع خطاب الترشيح حيثيات الاختيار في موعد أقصاه 10 مارس 2025م.