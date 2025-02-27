شكرا لقرائتكم خبر عن "لجنة المرأة" تعلن عن اختيار الأمهات المثاليات لعام 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمد عبد الرازقالخميس، 27 فبراير 2025 04:43 م
تعلن لجنة المرأة بنقابة الصحفيين عن اختيار الأمهات المثاليات بين الزميلات الصحفيات لعام 2025م، وتكريم نماذج العطاء والتضحيات بين الزميلات خلال الاحتفالية، التي سوف تقام بمقر النقابة يوم الأحد 23 مارس المقبل احتفالًا بعيد الأم.
لذلك تنتظر اللجنة ترشيحات كل مؤسسة صحفية سواء قومية، أو حزبية، أو خاصة، لزميلة واحدة مشهود لها بالتضحية، والعطاء، والسيرة الطيبة بين زملائها على أن يرفق مع خطاب الترشيح حيثيات الاختيار في موعد أقصاه 10 مارس 2025م.
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