شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: السودان يواجه خطر السقوط في الهاوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذّرت الأمم المتحدة الخميس من أن السودان يواجه خطر السقوط في "الهاوية" واحتمال مقتل مئات الآلاف من مواطنيه ما لم تنته الحرب المدمرة في البلاد وتتدفق المساعدات.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك أمام مجلس حقوق الإنسان "نحن ننظر إلى الهاوية".

وأضاف "تحذّر الوكالات الإنسانية من أنه في غياب تحرك لإنهاء الحرب، وتقديم المساعدات الطارئة، وإعادة الزراعة إلى مسارها الطبيعي، فإن مئات الآلاف من الناس قد يموتون".

