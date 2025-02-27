شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: تطبيق الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك 4 مارس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنه سيفرض رسومًا جمركية إضافية نسبتها 10% إضافية على الواردات الصينية.

وسيمضي قدما في فرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك الأسبوع المقبل، مشيرا إلى تهريب الفنتانيل "غير المقبول". تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "لحين توقفه، أو الحد منه بشكل جدي"، ستُطبّق الرسوم الجمركية المقترحة المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 4 مارس في موعدها المحدد.

وأضاف "سيفرض على الصين أيضا رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% في ذلك التاريخ".

