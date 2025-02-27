أرقام طلبات اللجوء لبريطانيا تتضخم!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: كشف تقرير، اليوم الخميس أن عدد الأشخاص الذين طلبوا اللجوء في المملكة المتحدة في عام 2024 وصل إلى أعلى مستوى له منذ بدء التسجيل في عام 1979.

وقالت وزارة الداخلية البريطانية إنه حتى ديسمبر 2024، تقدم 108138 شخصًا بطلبات اللجوء - بزيادة قدرها 18٪ مقارنة بعام 2023 وحوالي ضعف ما كان عليه في عام 2021. وأشارت إلى إن الذروة المسجلة السابقة كانت في عام 2002.

ويأتي الارتفاع الجديد بعد ارتفاع في عدد الوافدين بالقوارب الصغيرة المسجلة في السنوات الأخيرة. كما زاد عدد الوافدين بالقوارب الصغيرة في عام 2024 - بنسبة 25٪ أعلى من عام 2023 - لكن الرقم كان أقل بنسبة 20٪ مما كان عليه في عام 2022.

وتستقبل المملكة المتحدة الآن خامس أكبر عدد من طالبي اللجوء في منطقة "الاتحاد الأوروبي زائد" في وقت تتعرض فيه الحكومة لضغوط لخفض تراكم قرارات اللجوء.

وتظهر هذه الأرقام، التي تغطي نهاية حكومة المحافظين وبداية حكومة حزب العمال، أن عدد حالات اللجوء التي تنتظر قرارًا أوليًا انخفض بنسبة 5٪ العام الماضي - مع أكثر من 90600 حالة، تتعلق بحوالي 124800 شخص، في انتظار القرار حتى نهاية عام 2024.

يظل الرقم أعلى مما كان عليه قبل عام 2022.

كما أرسلت المملكة المتحدة المزيد من الأشخاص إلى مراكز احتجاز المهاجرين العام الماضي، حيث زاد هذا الرقم بنسبة 12٪. وفي الوقت نفسه، أعادت المملكة المتحدة 2251 شخصًا إلى دولة أخرى وصلوا بقارب صغير العام الماضي، بزيادة 10٪ مقارنة بعام 2023.

كما كان هناك زيادة حادة في عدد الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية - حيث بلغ الرقم أكثر من 269600 في عام 2024.

لا حلول

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء إنه لا توجد "حلول سريعة" للمشكلة "العالمية" للهجرة غير الشرعية، لكنه قال إن الحكومة لديها "خطة طويلة الأجل جادة لاستعادة النظام في نظام اللجوء".

وانتقدت وزيرة أمن الحدود واللجوء أنجيلا إيغل الحكومة المحافظة السابقة بسبب "نظام اللجوء المكسور"، قائلة إن حكومة حزب العمال ورثت "تراكمًا هائلاً" من المطالبات.

وأضافت: "بدأنا في إدخال بعض النظام على النظام ولكن الأمر سيستغرق بعض الوقت للتأكد من قدرتنا على السيطرة عليه والبدء في جعل النظام يعمل مرة أخرى".

وعندما سُئِلت عن سبب ارتفاع طلبات اللجوء، قالت إيغل "يريد الكثير من الناس القدوم إلى هنا"، في إشارة إلى أولئك الذين يأتون بتأشيرات عمل وطلاب ثم يطلبون اللجوء.

وأكدت على "ضرورة أن نكون أكثر صرامة" في التعامل مع المتجاوزين لشروط التأشيرة.

طرق آمنة

من جهته، دعا مدير السياسات والبحوث والدعوة في الصليب الأحمر البريطاني موبين بوتا الحكومة إلى إنشاء "طرق أكثر أمانًا" لمنع الأشخاص من القيام برحلات خطيرة إلى المملكة المتحدة.

وقال بوتا في بيان "وراء الأرقام اليوم رجال ونساء وأطفال حقيقيون أجبروا على الفرار من منازلهم. كثيرون منهم يقومون برحلات محفوفة بالمخاطر بحثا عن الأمان، لأنهم لا يملكون خيارا آخر".

واضاف: "بالنسبة للغالبية العظمى من الناس، لا توجد وسيلة للمطالبة باللجوء في المملكة المتحدة دون أن يكونوا هنا بالفعل".

يشار إلى أنه كانت صدرت توجيهات جديدة لموظفي التأشيرات والهجرة في وقت سابق من شهر فبراير الحالي تنص على أن أي شخص يدخل المملكة المتحدة بشكل غير قانوني بعد أن قام برحلة خطيرة للقيام بذلك، بما في ذلك أولئك الموجودين بالفعل هنا، سيتم رفض منحه الجنسية عادة.