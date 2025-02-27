شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التنمية البشرية بالتنسيقية تواصل عقد اجتماعاتها لمتابعة تنفيذ خطة العمل والان مع تفاصيل الخبر

عقدت لجنة التنمية البشرية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اجتماعًا دوريًا مع أعضاء وحداتها الثمانية (القوي العاملة- التعليم والبحث العلمي- التضامن الإجتماعي- الشئون الدينية والأوقاف- الشئون الصحية والسكان- الهوية والثقافة- الشباب والرياضة- الإدارة المحلية) وذلك لمتابعة سير العمل والإنجاز لبرامج وبنود الخطة التنفيذية، وتقييم مخرجات العمل بالوحدات المختلفة باللجنة خلال الفترة السابقة، كما تم مناقشة كافة المقترحات والأفكار التى طرحها الاعضاء للمستهدف تنفيذه خلال الفترة المقبلة، ومناقشة خطة عمل اللجنة وبشكل خاص خلال شهر رمضان المبارك، وتم التأكيد علي إلزامية تبادل الخبرات والأدوار بشكل فعال يعزز من قدرات الأعضاء بالوحدات المختلفة وضرورة التنسيق والتشبيك فى الملفات والمقترحات والمبادرات المشتركة بشكل يثري من مخرجات العمل.

كما تم مناقشة الاحتياجات التدريبية للأعضاء ومقترحاتهم فيما يتعلق بتعزيز قدراتهم وذلك للتنسيق مع مركز بناء الكوادر بالتنسيقية لتنفيذها، ضمن خطة عمل المركز لتعزيز وتنمية قدرات الاعضاء بشكل مستمر من خلال برامج تدريبية متنوعة.