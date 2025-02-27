اليوم.. آخر دفعات تبادل الأسرى والمحتجزين لـ«اتفاق غزة»

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أعلن مصدر فلسطيني مطلع على مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، أمس، أن الوسطاء أبلغوا الحركة بتنفيذ عملية التبادل لاستكمال الدفعة السابعة، وتسليم الدفعة الثامنة بالتزامن، فجر الخميس، إذ تُفرج إسرائيل عن 625 أسيراً فلسطينياً، وتسلم حماس جثامين 4 محتجزين ضمن المرحلة الأولى.

ومن المقرر أن تفرج إسرائيل عن 602 أسير فلسطيني، استكمالاً للدفعة السابعة ضمن المرحلة الأولى من «اتفاق غزة»، بعدما أعلنت تأجيل إطلاق سراحهم احتجاجاً على ما وصفتها بـ «المراسم المهينة» لعملية تسليم 6 محتجزين إسرائيليين، السبت.

ووفقاً للمصدر ذاته، تسلم حركة حماس جثامين 4 محتجزين إسرائيليين ضمن الدفعة الثامنة والأخيرة من المرحلة الأولى للاتفاق اليوم، وبالتزامن ستطلق إسرائيل سراح 23 طفلاً وامرأة من سجونها، ليصبح إجمالي المفرج عنهم 625 أسيراً فلسطينياً.

والدفعة المقبلة هي الأخيرة لتبادل الأسرى والمحتجزين «أحياء وجثامين» ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وأعلنت حركة حماس التوافق على حل ينهي مشكلة تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين المشمولين في الدفعة الأخيرة ضمن المرحلة الأولى من اتفاق غزة.

وقال مصدر في حماس، إن الوسطاء في مصر وقطر مع الإدارة الأميركية يضمنون تنفيذ عملية التبادل بالتزامن، والدفع باتجاه بدء مفاوضات المرحلة الثانية، وتنفيذ إسرائيل للبروتوكول الإنساني من دون تلكؤ ولا تعطيل. وأضاف أن «فصائل المقاومة تراقب تنفيذ الاتفاق والخروقات والانتهاكات الإسرائيلية، وهي على تواصل دائم مع الوسطاء ضمن لجنة متابعة تطبيق الاتفاق».

وفي وقت سابق، نقل موقع «أكسيوس» الأميركي عن مسؤول إسرائيلي كبير، قوله إنه، بحسب الاتفاق، سيتم نقل الجثامين من خان يونس إلى معبر كرم أبو سالم من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر من دون احتفالات، لافتاً إلى أنه سيتم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين تدريجياً.

وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس، إن نقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مناطق أخرى سيكون بمثابة «قنبلة موقوتة» في الشرق الأوسط.

في غضون ذلك، يتوجه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، إلى الشرق الأوسط الأحد، إذا سارت المفاوضات بشأن المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بشكل جيد. وذكرت وسائل إعلام، أن المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط قال، إن «وفداً إسرائيلياً سيتوجه في الأيام المقبلة إلى الدوحة أو القاهرة للتفاوض على المرحلة التالية من الاتفاق».