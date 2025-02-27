رابطةُ العالَم الإسلامي تُدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية عدة مناطق سورية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أدانَتْ رابطةُ العالَم الإسلامي قصفَ قوات حكومة الاحتلال الإسرائيلي عدةَ مناطق في الجمهورية العربية السورية.

وفي بيانٍ للأمانة العامة، ندَّد معالي الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذا النَّهج الإسرائيلي في انتهاك القوانين والأعراف الدولية، وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكِّدًا التضامُن الكامل مع سوريا وشعبها تجاه كل ما يهدِّد أمنه واستقراره، وسيادة بلاده، ووَحدة أراضيه.

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