قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرج عن 42 أسيرا فلسطينيا ضمن المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية عن 42 أسيرا فلسطينيا من داخل السجون الإسرائيلية، ضمن المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ترافق ذلك مع فرض إجراءات عسكرية مشددة في محيط سجن عوفر الإسرائيلي، والاعتداء على الصحفيين ، بالإضافة إلى مداهمة عدد من منازل الأسرى المفرج عنهم، والاعتداء على ذويهم.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية أن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين التي كان من المقرر الإفراج عنها السبت الماضي تضم 641 اسيرا منهم، 151 أسيرا من المؤبدات والأحكام العالية، و445 أسيرا من قطاع غزة، بالإضافة إلى 45 من الأسرى النساء والأطفال.

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