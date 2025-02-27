القوات الجوية السعودية تواصل تمرين محارب الكوبرا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - تواصل القوات الجوية السعودية مشاركتها في تمرين “محارب الكوبرا” بمشاركة قوات جوية لعدد من الدول، الذي يُنفذ بالمملكة المتحدة إلى جانب قوات عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

ووفقاً لـ “العربية” أكد قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر أن المشاركة في هذا التمرين تهدف إلى تعزيز العلاقات والتعاون مع القوات الجوية الملكية البريطانية والقوات الأخرى المشاركة، وإبراز قدرات واحترافية وجاهزية قواتنا الجوية، واكتساب المزيد من الخبرات القتالية للأطقم الجوية والمساندة في بيئة حرب معقدة وتهديدات مختلفة.

يذكر أن القوات الجوية تشارك بعدد من طائرات “F-15SA”، بالإضافة إلى العديد من المنظومات من القوات الجوية للدولة المستضيفة المملكة المتحدة، والدول المشاركة قطر، وتركيا، وفرنسا.

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