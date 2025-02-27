شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن يشيد بإعلان حزمة القرارات الاجتماعية: تخفف الأعباء عن المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

رحب حزب حماة الوطن، بحزمة القرارات الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة، والتي جاءت بناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين.

ويؤكد الحزب أن القرارات التي شملت الجميع، سواء العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات ومستحقي دعم تكافل وكرامة، وكذلك أصحاب البطاقات التموينية، تأتي في توقيت مناسب، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

ويشيد حماة الوطن، بحرص القيادة السياسية على توفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين، في إطار السعي نحو تخفيف الأزمات الاقتصادية، وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية لأبناء الشعب المصري.