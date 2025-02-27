شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن محسب يدين الغارات الإسرائيلية على سوريا.. ويطالب بتحرك دولى والان مع تفاصيل الخبر

أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية، معتبرا ذلك تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، محذرا من استمرار دولة الاحتلال الإسرائيلي في مثل هذه الممارسات العدوانية والتي لن تؤدي إلا إلى تأجيج التوترات في المنطقة، بما يهدد استقرارها وأمن شعوبها.

وقال "محسب"، إن الاعتداءات المتكررة على سوريا تُعد انتهاكًا واضحًا للسيادة السورية وخرقًا للقرارات الدولية، وخاصة اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، الذي يُلزم إسرائيل بعدم القيام بأي عمليات عسكرية في الأراضي السوري، مشيرا إلى أن هذه التصرفات الاستفزازية تؤكد نية إسرائيل في فرض سياسة الأمر الواقع دون أي اعتبار لحقوق الدول والشعوب.

وطالب عضو مجلس النواب، المجتمع الدولي ومجلس الأمن على وجه الخصوص، بضرورة اتخاذ موقف حاسم تجاه هذه التجاوزات، والعمل على إلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها المتكررة على سوريا، مشددا على أهمية تحرك القوى الكبرى لوقف هذا التصعيد الخطير، ومنع أي محاولات لتغيير الحقائق على الأرض بالقوة.

وشدد النائب أيمن محسب، على أن انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية المحتلة، بما في ذلك الجولان السوري، "ضرورة" لا تقبل التأجيل، وذلك وفق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، الذي يؤكد عدم الاعتراف بضم الجولان لإسرائيل، داعيا إلى ضرورة استئناف الجهود الدبلوماسية لحل النزاع وفق المرجعيات الدولية المعتمدة، بما يضمن تحقيق الاستقرار في المنطقة وصون حقوق الشعب السوري.

وجدد "محسب"، التأكيد على دعم مصر الكامل لوحدة وسلامة الأراضي السورية، ورفضها القاطع لأي محاولات لفرض الهيمنة الإسرائيلية على الأراضي العربية، مشيرًا إلى أن احترام سيادة الدول هو حجر الأساس لاستقرار المنطقة وتحقيق الأمن والسلم الدوليين.