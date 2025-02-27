وفد من وزارة البيئة يبحث التعاون في الصحة الحيوانية والنباتية بتونس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - حث وفد من منظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة برئاسة رئيس قطاع الصحة الحيوانية بالمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” الدكتور سند الحربي، تبادل الخبرات وأوجه التعاون المشترك بين المملكة والجمهورية التونسية في مجالي الصحة النباتية والصحة الحيوانية، وذلك في إطار الزيارة التي قام بها الوفد إلى تونس.

وعقد الوفد خلال الزيارة عددًا من الاجتماعات مع المركز الوطني لليقظة الصحية الحيوانية بالجمهورية التونسية، حيث التقى رئيس المركز الدكتور محمد الناصر بكار، وفريق عمله، واستُعرضت أعمال المركزين، وأنشطة المراقبة الوبائية للأمراض الحيوانية وآلية الرصد، وتدعيم القدرات البيطرية بالمركز، والدراسات الاقتصادية للأمراض الحيوانية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الصحة الحيوانية، إضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومن بينها آليات تقييم المخاطر في الثروة الحيوانية، وأنظمة الرقابة الوبائية للأمراض المشتركة.

كما زار الوفد للإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ومعهد البحوث البيطرية، والمدرسة الوطنية للطب البيطري بالجمهورية التونسية.

وجرى خلال اللقاءات التأكيد على أهمية التعاون في مجال الصحة الحيوانية وتبادل الخبرات والمعرفة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في هذا المجال بين البلدين.

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