عبدالله الربيعة يلتقي المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية السيدة أناكلوديا روسباخ، وذلك على هامش أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية، ومناقشة آفاق التعاون بين المركز وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وأبدت أناكلوديا روسباخ إعجابها بدور المركز في ميدان العمل الإنساني، وسعيه الحثيث لمساعدة الشعوب والدول المحتاجة حول العالم، مشيدة بالمستوى المتميز الذي اتسمت به فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني بدورته الرابعة.

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