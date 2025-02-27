شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ 10 سنوات.. تسجيل حالة وفاة بالحصبة في الولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

عواقب خطيرة

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الصحية في ولاية تكساس الأمريكية وفاة طفل غير مطعم، جراء تفشي مرض الحصبة في غرب تكساس الريفي، لتكون أول حالة وفاة بسبب هذا المرض التنفسي شديد العدوى، لكنه قابل للوقاية، في الولايات المتحدة منذ عام 2015.وكان الطفل، وهو في سن الدراسة، نُقل إلى المستشفى وتوفي مساء الثلاثاء وسط تفش واسع النطاق، يعد الأكبر في تكساس منذ ما يقرب من 30 عامًا.ومنذ بدء انتشار العدوى الشهر الماضي، سجلت 124 إصابة في 9 مقاطعات.وأكدت وزارة الصحة في تكساس ومسؤولو الصحة في لوبوك الوفاة، دون الكشف عن هوية الطفل.وأوضحت مستشفى "كوفينانت للأطفال" في مقاطعة لوبوك، التي تلقى فيها الطفل العلاج، أن الطفل لم يكن من سكان المقاطعة.وقالت آمي طومسون، طبيبة الأطفال الرئيسة التنفيذية لمجموعة "كوفينانت هيلث"، في مؤتمر صحفي الأربعاء: "هذه مسألة خطيرة، كنا على علم بوجود الحصبة في مجتمعنا، والآن نرى عواقبها الخطيرة".