السودان يتفكك

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي الأربعاء، عن قلقهم إزاء إعلان قوات الدعم السريع السودانية تشكيل حكومة موازية، في حين رفضت كينيا الاتهامات بأنها اعترفت بهذا الكيان.

واتفقت قوات الدعم السريع وحلفاء عسكريين وسياسيين لها، الأحد، على تشكيل حكومة منافسة لتلك الموالية للجيش، ما أثار توترات دبلوماسية بين السودان وكينيا.

وقال أطراف الاتفاق، الذي تم توقيعه خلف أبواب مغلقة في نيروبي، إن الميثاق ينشئ "حكومة سلام ووحدة" في مناطق سيطرتهم.

وأعلن ممثل الولايات المتحدة جون كيلي في اجتماع لمجلس الأمن أن "محاولات قوات الدعم السريع والجهات المتحالفة معها لإنشاء حكومة في الأراضي التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع في السودان لا تساعد في تحقيق السلام والأمن في السودان، وتهدد بتقسيم البلاد بحكم الأمر الواقع".

كما أعربت السفيرة البريطانية باربرا وودورد عن "قلقها العميق" إزاء هذا التطور، وفقاً لما نقله تقرير "العربية".

وقالت إن "احترام حقوق السودان المنصوص عليها في الميثاق ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه أمر حيوي وسيكون ضروريا من أجل نهاية مستدامة لهذه الحرب".

وأيّد ممثلا فرنسا والصين هذا الرأي، إذ قال السفير الصيني فو كونغ إن الخطوة "تهدد بزيادة تفكك السودان".

وحث نائب السفير الجزائري، توفيق العيد كودري، متحدثا نيابة عن الأعضاء الأفارقة الثلاثة في المجلس الجزائر والصومال وسيراليون بالإضافة إلى غيانا، "قوات الدعم السريع وحلفاءها على وضع وحدة السودان ومصلحته الوطنية فوق كل الاعتبارات الأخرى".

انتهاك غير مسبوق لجميع المواثيق

واستنكر السفير السوداني لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس الحارث محمد، هذه الخطوة ووصفها بأنها "انتهاك غير مسبوق لميثاق الأمم المتحدة ودستور الاتحاد الإفريقي"، واتهم كينيا برعاية "خطوة تهدف إلى تفكيك السودان".

لكن نظيره الكيني، إيراستوس لوكالي، نفى هذا الاتهام. ورد: "أؤكد أن الرئيس وليام روتو وحكومة كينيا لم يعترفا بأية كيانات مستقلة في السودان أو في أي مكان آخر".

اندلعت الحرب في السودان التي أودت بحياة عشرات الآلاف بعد تنامي الخلافات بين قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، حول تنظيم الحكومة والقوات المسلحة. وأدت الحرب إلى أكبر أزمة نزوح وجوع في العالم.

ويواجه كلا الطرفين المتحاربين اتهامات بارتكاب فظائع جسيمة ضد المدنيين. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد من قادتهما.